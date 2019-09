Regine si nasce, grazie al cuore e all'eleganza. È l'idea di donna alla base della capsule The Italian Tradition che vede insieme la griffe di lingerie Yamamay e il setificio di Annamaria Alois di San Leucio, provincia di Caserta. Due realtà campane che hanno stretto una collaborazione per realizzare capi di orgoglio italiano, inno alla donna e alla bellezza, senza retorica.

La capsule si compone di 30 capi dai chimono agli abiti scivolati, dagli shorts ai completi pantaloni da abbinare a una corsetteria sartoriale creata apposta per la linea. I motivi decorativi delle stampe vengono dal setificio, nato ai tempi dei Borbone. I colori sono quelli voluti da Yamamay: rose bouganville, verde e blu. L'idea è far sentire le donne regine con una linea versatile da indossare anche fuori casa, per un party o un cocktail. Abiti che valorizzano la donna esaltandone la femminilità. (P.Pas.)

Giovedì 19 Settembre 2019, 05:01

