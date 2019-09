Regina Orioli

EMERGENCY INFOPOINT

Proiezione di La vita agra e S'idea chi amus de sa cura, documentari dedicati ai progetti di Programma Italia a Latina e Sassari, diretti da Federico Greco. L'attrice Regina Orioli sarà presente come testimonial del documentario sul Polibus di Latina e incontrerà il pubblico a fine proiezione insieme agli autori. I due film fanno parte di una serie di documentari realizzati per raccontare le attività in Italia di Emergency attraverso i suoi ambulatori sparsi per il Paese.

Via IV novembre, 157/b, domani dalle 19,30, accesso libero

Amore mio aiutami

TEATRO MANZONI

Liberamente ispirato al soggetto di Rodolfo Sonego, Con Debora Caprioglio e Corrado Tedeschi ad interpretare i ruoli che furono della celebre coppia Alberto Sordi e Monica Vitti nel popolare film omonimo del 1969. A completare il cast tre eccezionali nomi teatrali: Loredana Giordano, Roberto D'Alessandro e Antonio Friello. La regia

è di Renato Giordano.

Via Monte Zebio 12, fino al 20 ottobre, 347.7868350

Marco Ginoretti

MONOGRAMMA

Nessuno può sentirti è la personale dell'artista che, nelle sue opere recenti, colme di un'inquietudine visionaria e perturbante, ha reso più efficace e sintetica la sua pittura distopica, perlopiù ambientata in un mondo claustrofobicamente grigio e nero in cui emergono poche figure animate da colori d'arcobaleno.

Via Margutta 102, fino al 12/10, info 0632650297

Lunedì 30 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA