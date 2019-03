Regina Madre

TEATRO PICCOLO ELISEO

Un gioiello di Manlio Santanelli: Opera del 1984 definita, al suo debutto, «éxtraordinaire» da Eugène Ionesco. Un dramma profondamente ambiguo, ambientato in un luogo della mente dove due attori del calibro di Fausto Russo Alesi e Imma Villa danno vita ad un duello tra Madre e Figlio, combattuto con quell'arma micidiale e fantastica

che è la parola.

Via Nazionale 186, da oggi al 17/03, 20 euro, 0683510216

La gente di Cerami

TEATRO VITTORIA

Racconti di Vincenzo Cerami, adattati da Aisha Cerami. Una presentazione scenica di brevi racconti che si nutre della lucida, spietata e complice poetica del celebre scrittore di Un borghese piccolo piccolo. Un popolo di piccoli antieroi a cui Anna Ferruzzo e Massimo Wertmuller danno voce con le parole del poeta. Con la musica di Nicola Piovani eseguita da Alessio Mancini e Sergio Colicchio.

Piazza di Santa Maria Liberatrice 10, da oggi al 17/03, 18-21 euro, 3925604871

L'impossibile

è possibile

FONDAMENTA GALLERY

Per la prima volta a Roma la personale di Andrea Sampaolo: una mostra di 20 opere interamente nate da materiali di scarto urbano e industriale: percorso di vita di un artista già protagonista del movimento Wynwood Miami.

Via A. Fraccaroli 9, fino al 15/03 andreasampaolo.it

