REGINA DEL SABATO SERA

La regina indiscussa del sabato sera è Jo Squillo. Sul suo profilo Instagram, la cantante milanese, in compagnia di due manichini, ha dato vita a un dj set in perfetto stile Ibiza, dal titolo Jo Squillo Live Show. L'artista ha allestito la sua abitazione come fosse una vera discoteca, con tanto di piatti da dj e palla a specchi. Nei filmati, che hanno fatto il giro della Rete, Jo vestita di strass si cala nei panni della perfetta disk jockey e fa ballare il suo nutrito pubblico di seguaci. Il primo live dell'artista è stato un successo. Oltre 20mila follower collegati, tra cui tanti nomi del mondo dello spettacolo (come Simona Ventura, Miss Keta, Fedez, Emma, Luca Argentero). Il video del primo dj set continua a spopolare su Instagram e, visto il grande successo, Jo Squillo ha già ripetuto l'impresa con altri appuntamenti di discoteca casalinga.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA