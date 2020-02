REGINA DEL BIATHLON

ROMA - I Mondiali di biathlon di Anterselva si sono chiusi sempre nel segno di Dorothea Wierer. Per l'altoatesina un'altra medaglia d'argento, stavolta nella Mass Start dietro a Marte Roeiseland, capace di rimontare l'azzurra nel finale. Una rassegna casalinga chiusa comunque da dominatrice e che l'ha lanciata nell'olimpo dello sport azzurro e non solo: quattro medaglie, due d'oro e due d'argento. Questo Mondiale è passato velocemente, ancora non realizzato che sia finito. Non pensavo che andasse così bene ha ammesso dopo l'ultima fatica - Già la prossima settimana sarà ricca di impegni, avrò molto da fare ma cercherò di riposarmi il più possibile- Devo restare al massimo per cercare di vincere la classifica generale ma la concorrenza resta tantissima. Infatti la Wierer ora è avanti con 719 punti, seguita dalla svedese Oeberg (613) e dalla norvegese Eckhoff (607), però in grande rimonta. (D.Pet.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Febbraio 2020, 05:01

