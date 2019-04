REGINA DEI FORNELLI

Ida Di Grazia

ROMA - Valeria Raciti - 30 anni di Aci Sant'Antonio in provincia di Catania - è l'ottavo MasterChef d'Italia. Solare, simpatica ma al tempo stesso, come lei stesso ha ammesso, fragile, Valeria ha conquistato il pubblico e i giudici di MasterChef. Il suo urlo e le lacrime al momento della proclamazione avvenuta ieri sera su Sky Uno la rappresentano alla perfezione: «Non so se ridere o piangere ha commentato - mi sento una cretina. Non so nemmeno io quante battaglie ho vinto qui dentro. So solo che i sogni si avverano e se ci credi tutto è possibile».

Valeria ha battuto nella finale a tre Gilberto Neirotti, uno dei concorrenti più detestati di questa edizione, e Gloria Clama. Il menù degustazione che ha convinto i quattro giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli ha un nome emblematico: Fra me e me perché per Valeria, che di mestiere fa la segretaria amministrativa, MasterChef è stato molto di più di un cooking show: «Ero già innamorata della cucina ha dichiarato - ma qui ho capito che è quello che voglio fare nella vita». Tra i suoi piatti ci sono l'entrée C'era una volta, una rivisitazione di una bruschetta, con pane di Altamura e sferificazione di pomodoro; un antipasto con un cannolo di alici marinate, ripieno di battuto di melanzane, aria di prezzemolo, mandorle tostate, salicornia e uova di trota; il primo Incontro tra tradizione e innovazione, spaghetti ai ricci di mare, spuma al cocco e alghe che ha fatto letteralmente impazzire i giudici. Valeria è l'unica a presentare due secondi: Gli opposti a volte si attraggono (guancia di vitello e gambero crudo con bisque al Marsala e giardiniera di radici e germogli), e Piccione al tè Oolong Phoenix (piccione al tè Oolong Phoenix con patate alla barbabietola e bietoline rosse). In chiusura il dessert Lieto fine, gelato alla ricotta su terra al pistacchio con coulis di lamponi e spugna di agrumi.

A lei vanno 100.000 euro in gettoni d'oro e la possibilità di pubblicare il primo libro di ricette, edito da Baldini&Castoldi. «Questo significa che devo mettermi a dieta», ha esclamato mentre abbracciava il marito e gli ex concorrenti scesi dalla balconata per festeggiarla.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA