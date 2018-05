REFERENDUM WEB

Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleIl Campidoglio pensa in grande e lancia un piano da 10 miliardi di euro per la mobilità di Roma. Un progetto ambizioso che necessiterà di una grossa collaborazione inter-istituzionale, finanziamenti statali e un adeguato arco temporale per realizzare metro, tram e funivie. Intanto Virginia Raggi fa il primo passo e presenta il risultato delle votazioni on line dei romani per il piano urbano per la mobilità sostenibile (Pums): 4 mila proposte, 20 mila voti e più di 30 mila contatti al portale. Solo alcune delle idee avanzate dai cittadini, dopo la valutazione degli uffici entreranno nel Pums.METROPOLITANE La proposta che ha ottenuto le maggiori preferenze è il prolungamento della metro C fino a Clodio-Mazzini, sulla cui realizzazione il Campidoglio ha già dato il suo ok, spingendosi anche oltre, fino a Farnesina. Tra le altre: il prolungamento Jonio-Bufalotta della metro B1, il prolungamento Battistini-Torrevecchia della Metro A, la trasformazione della Roma Lido in linea E della metro (di superficie) e della Roma-Viterbo nella linea F (di superficie); il recupero del progetto della metro D, da da Fermi a Salario. Un'ipotesi, quest'ulitma, a cui la sindaca si è mostrata favorevole, previa apertura di un tavolo ad hoc con tutte le istituzioni e soprintendenze interessate. Potrebbe viaggiare su ferro anche il collegamento tra il capolinea Anagnina della metro A e la linea C, in questo caso si tratterebbe di una metropolitana di superficie.TRAM Tra i progetti già nel Piano e che il M5S in Campidoglio definisce prioritari ci sono: il prolungamento della ferrovia Termini Giardinetti con una deviazione fino a Tor Vergata per servire anche l'università; e i tram su via Cavour e su via Tiburtina. Sul portale Pums sono stati votati anche il recupero del progetto tramvia Termini-Vaticano-Aurelio e la metrotramvia Saxa Rubra-Laurentina.FUNIVIE Nei piani di Palazzo Senatorio ci sono già la funivia Battistini-Casalotti e la Magliana-Civiltà del Lavoro. Il primo progetto è quello in fase più avanzata. Le idee avanzate dai residenti hanno spinto' anche la realizzazione di una terza funivia nel quadrante Monte Mario che dovrà essere valutata dall'amministrazione.riproduzione riservata ®