REFERENDUM SU DI MAIO

La bruciante sconfitta elettorale pesa sulle spalle del leader 5 stelle Luigi Di Maio. Ma lui non ci sta a restare sulla graticola e gioca di anticipo, affidando la sua riconferma a capo politico del Movimento alla piattaforma Rousseau e al voto dei militanti. Un voto che si terrà nella giornata di oggi. «Non sono mai scappato dai miei doveri rivendica il vicepremier - se c'è qualcosa da cambiare nel Movimento lo faremo». Di Maio ha già incassato la blindatura di Beppe Grillo, Davide Casaleggio e la fiducia di molti big del Movimento. «Luigi non ha commesso un reato, è eccessiva questa giostra di revisione della fiducia ha scritto il comico genovese sul suo blog - Deve continuare la battaglia».

In attesa dei risultati della votazione di oggi i militanti si dividono. Sul blog dei 5 stelle c'è chi chiede un cambio al vertice e chi difende Di Maio a spada tratta. Apparentemente i parlamentari del Movimento sono tutti con il leader, ma al di là delle frasi di circostanza, quasi tutti chiedono che dopo una batosta di tale portata qualcosa cambi. E più che Di Maio vengono messi sotto accusa i capi della comunicazione e le modalità di gestione dei rapporti fra ministri e parlamentari.

A preoccupare i 5 stelle c'è poi il futuro del governo. Nei colloqui che ieri il premier ha avuto separatamente con Salvini e Di Maio entrambi avrebbero confermato la volontà di andare avanti. Ma il leader della Lega, uscito trionfante dalle urne, ha posto condizioni ben precise sull'agenda del governo e sulla squadra e molte di queste appaiono inaccettabili per i 5 stelle, già accusati di aver ceduto in modo eccessivo ai desiderata dell'alleato. Salvini però, forte del risultato, ha già detto che intende accelerare su autonomia, flat tax e Tav lasciando intendere che se non raggiungerà i suoi obiettivi è pronto ad andare al voto. Un nuovo fronte di scontro potrebbe aprirsi poi con un'eventuale sentenza di condanna a carico del viceministro leghista Edoardo Rixi nel processo sulle spese pazze. Giuseppe Conte, salito al Quirinale per riferire al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sugli esiti dei due colloqui si sarebbe mostrato ottimista ma cauto sulla possibilità che il governo possa proseguire il suo mandato.

Giovedì 30 Maggio 2019, 05:01

