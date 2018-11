REFERENDUM ATAC

Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleRoma si prepara al referendum cittadino sulla liberalizzazione dei trasporti pubblici, ora gestiti in house dall'Atac. La consultazione popolare si terrà domenica 11 novembre dalle 8 alle 20. Complessivamente sono chiamati circa 2,4 milioni di romani che potranno votare nei seggi dedicati alle elezioni. Il referendum è stato promosso dai Radicali italiani e Radicali Roma insieme al comitato Mobilitiamo Roma e ha già diviso l'opinione pubblica cittadina.PER IL SÌ Per il sì alla liberalizzazione si sono schierati il Pd, Forza Italia, gli industriali di Unindustria; per il no la maggioranzaM5S in Campidogo, la Lega, i sindacati Cgil-Cisl-Uil. Due le domande che saranno sottoposte agli elettori: una sull'affidamento dei servizi di trasporto tramite gare pubbliche (Volete voi che Roma Capitale affidi tutti i servizi relativi al trasporto pubblico locale di superficie e sotterraneo ovvero su gomma e rotaia mediante gare pubbliche, anche ad una pluralità di gestori e garantendo forme di concorrenza comparativa, nel rispetto della disciplina vigente a tutela della salvaguardia e della ricollocazione dei lavoratori nella fase di ristrutturazione del servizio?).PER IL NO L'altra sulla possibilità di creare nuovi servizi di trasporto collettivo non di linea (Volete voi che Roma Capitale, fermi restando i servizi relativi al trasporto pubblico locale di superficie e sotterraneo ovvero su gomma e rotaia comunque affidati, favorisca e promuova altresì l'esercizio di trasporti collettivi non di linea in ambito locale a imprese operanti in concorrenza?).LO SPOGLIO Lo spoglio dovrebbe iniziare subito dopo il voto, alla chiusura dei seggi. Agli elettori sarà richiesto un documento di identità e la tessera elettorale.IL QUORUM Secondo il Campidoglio, per una questione di tempi, affinché la consultazione sia valida sarà necessario raggiungere il quorum del 33,3%, ovvero un terzo degli aventi diritto (circa 760 mila elettori). Opinione diversa quella del comitato promotore, per cui il quorum non dovrebbe essere applicato in quanto una recente modifica dello statuto comunale lo ha abolito. Il nodo, con ogni probabilità, sarà sciolto dal Tar a cui i promotori si sono detti pronti a ricorrere.riproduzione riservata ®