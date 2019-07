Reduce dal successo dell'anno scorso di Playlist, album con quasi dieci milioni di stream nel suo giorno di uscita, e dal tour nei palazzetti, Salmo - Maurizio Pisciottu da Olbia - è in arrivo a Rock in Roma. Dopo il tour di tre giorni in mare (Grandi Navi veloci), una specie di Salmo-festival con amici, fan e colleghi, l'artista ha pubblicato su Instagram la scritta Nuovo Album. Sul nuovo lavoro però non si è ancora sbilanciato: «Pensavo di smettere di fare musica per un po' e invece l'ispirazione è venuta a svegliarmi». A Roma porterà il suo marchio rap che, da pioniere, è stato in grado di cambiare. Ad aprire la serata sarà il gruppo alternative rock dei LINEA77.

Via Appia Nuova 1245, domani alle 21,45, bigl. 30 euro+dp posto unico su rockinroma.com, ticketone, Boc office Lazio

Giovedì 11 Luglio 2019, 05:01

