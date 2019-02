Reddito di cittadinanza, turni da 8 ore a settimana

Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non solo Quota 100. Il Campidoglio a 5 Stelle si prepara anche ad impegnare, per otto ore a settimana, le persone che beneficeranno del reddito di cittadinanza. In attesa delle circolari attuative del Ministero del Lavoro sulla nuova misura introdotta dal Governo giallo-verde, a Palazzo Senatorio si stanno studiando i settori in cui poter impiegare come assistenti civici coloro che prenderanno il sussidio in questione. Non solo. Il Comune già da ora sta iniziando ad attrezzarsi per far fronte ad uno step precedente e necessario: la formazione degli assegnatari del reddito di cittadinanza nei settori in cui poi andranno ad operare come assistenti'.Questi cittadini potranno essere impiegati sia negli uffici anagrafe, sia per supportare la digitalizzazione della pubblica amministrazione, sia per assistere' la popolazione romana nel passaggio al nuovo sistema di differenziata spinta. (P. L. M.)riproduzione riservata ®