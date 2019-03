Reddito cittadinanza già 50mila domande

Alla fine il temuto assalto ai forni non c'è stato. Nell'ora X per il reddito di cittadinanza, gli uffici postali e i Caf si erano preparati ad affrontare una giornata campale potenziando il personale agli sportelli e prolungando gli orari, oltre a spiegare con cartelli appesi ovunque che «oggi tocca solo alle persone con cognomi che iniziano per A e B» consegnare le richieste per avere la card prepagata. Ma da Nord a Sud, isole comprese, non si sono registrate code particolari.

Le richieste presentate nel primo giorno si sono aggirate intorno alle 50mila. L'Inps ha assicurato che i primi esiti arriveranno il 15 aprile. «Negli uffici delle Poste alle 14 si sono recati 29mila italiani per presentare le domande e seimila hanno inviato la richiesta on line. Senza intoppi, senza file, senza caos» è il post su facebook di Di Maio. Anche i Caf non hanno segnalato criticità: «Qualche raro caso di affollamento a Civitanova Marche, Cosenza, Siracusa e un numero importante di richieste a Milano e Torino, soprattutto nei quartieri periferici» le uniche segnalazioni. Tutto tranquillo al Sud, nonostante le aspettative di criticità: nessuna fila particolare segnalata a Napoli, nessun assalto a Palermo.(G.Obe.)

