Redditi, al Nord sono il 44% più alti di quelli del Sud

Sempre più poveri al Sud, con gli italiani delle Isole che stanno meglio di quelli meridionali ma solo di un'incollatura.Sempre più benestanti nelle regioni settentrionali del Belpaese, con i cittadini del Nord Ovest che superano quelli del Nord Est per reddito medio dichiarato, mentre il balzo in avanti per benessere l'hanno fatto quelli che vivono nel Centro Italia.Eccola l'mpietosa fotografia del gap tra Nord e Sud in tema di redditi dichiarati nel 2017 (anno fiscale 2016): differenze che aumentano, cifre alla mano. Al nord-ovest l'assegno medio è do 23.860 euro, mentre al sud si ferma a 16.550 euro, con una differenza di ben 7.310 euro. In pratica i redditi nell'area settentrionale sono del 44,2% in più rispetto a quelli del meridione. Nel mezzo c'è il resto dell'Italia, con il nord est che arriva a 22.420 euro, il Centro si ferma a 21.780 euro e le Isole a quota 16.660 euro.Al primo posto, tra le regioni, si classifica la Lombardia con 24.750 euro seguita dalla provincia di Bolzano 23.450 euro, mentre la Calabria ha il reddito medio più basso con 14.950 euro. Tra i primi e gli ultimi c'è una differenza di ben 9.800 euro, che porta i lombardi ad avere un reddito del 65,5% superiore rispetto ai calabresi.(M.Fab.)