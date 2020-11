Recuperato Luiz Felipe per la sfida allo Zenit E Reina torna titolare

Enrico Sarzanini

La Lazio archivia la vittoria a Crotone e si rituffa in Champions. All'Olimpico arriva stasera lo Zenit, occasione di fare un passo importante verso gli ottavi: «Una gara decisiva conferma Inzaghi -. L'obiettivo è passare il turno, siamo partiti molto bene, ora dobbiamo dare continuità a questi risultati». Tutti a disposizione con la sola eccezione di Milinkovic, in quarantena in Serbia per il Covid, si sono rivisti sia Strakosha, che partirà dalla panchina, che Luiz Felipe, in campo al posto di Patric, tornati negativi. Sospetta l'assenza di Cataldi che potrebbe essere risultato positivo al giro di tamponi. Ancora titolare Luis Alberto, la fascia di capitano indossata a Crotone chiude il caso. Probabile formazione: Reina, Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Correa e Immobile.

CASO PERUZZI - Si apre invece quello del general manager Peruzzi che, ha avuto divergenze con Lotito sulla gestione del caso e, out a Crotone, si è preso qualche giorno per riflettere. Ieri era a Formello ma solo per accompagnare il figlio. Nei prossimi giorni chiarimento con Lotito.

TAMPONI - Consegnati al pm D'Onofrio titolare dell'inchiesta i risultati dei 95 tamponi riprocessati della Lazio sequestrati nel blitz fra Formello e Futura Diagnostica, il laboratorio che da maggio si occupa dei test biancocelesti, i risultati delle contro-analisi all'Ospedale Moscati. Sarebbero state confermate le notizie trapelate del solo Strakosha risultato positivo alle controanalisi, con Immobile e Leiva negativi.

POLEMICHE ADR - Aeroporti di Roma infine risponde dopo le polemiche per la pubblicazione sui social di un video denigratorio fatto sull'aereo della Lazio fermo in pista a Fiumicino annunciando accertamenti per individuare il colpevole che, dicono ha violato il regolamento. La Lazio adirà a vie legali.



Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Novembre 2020, 05:01

