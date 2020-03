Record di contagiati in un giorno: 72 Morti 2 pazienti, ok per nuovi posti letto

Lorena loiacono

Due morti al Policlinico Umberto I e 72 contagi: mai così in un solo giorno. Roma guarda con paura i numeri della diffusione del Covid-19.

TIMORE. Avevano 67 e 84 anni i romani che non ce l'hanno fatta. Entrambi con patologie preesistenti. Mentre il piccolo di 5 mesi, ricoverato al Bambino Gesù è in buone condizioni. «Attendevamo l'aumento dei casi ha spiegato l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato - il trend rimane al di sotto del 20%. Aumentano anche i guariti: 8 nelle ultime 24 ore».

CHI SI AMMALA. Nel Lazio 6 pazienti su 10 affetti da coronavirus sono uomini. In base allo studio del Seresmi, emerge che l'età media è di 59 anni e un terzo si trova in isolamento domiciliare. Le classi d'età maggiormente esposte sono: da 60-79 anni per il 36%, da 50-59 per il 21,7%, da 80-89 l'11,2% gli ultranovantenni sono l'1,8%. Il 10% dei casi è tra i 30-39 anni. La metà dei pazienti del Lazio (51%) risiede a Roma.

DI CORSA. Oggi saranno operativi i 46 posti letto dell'Eastman (a cui se ne aggiungeranno altri 48 nel secondo padiglione), mentre al San Giovanni entro il 21 marzo saranno disponibili 4 posti di terapia intensiva e ulteriori 20 posti di pneumologia (entro 10 giorni). Al Sant'Andrea sono stati attivati 9 nuovi posti di terapia intensiva e da domani altri 10. Prosegue intanto al Policlinico Tor Vergata lo svuotamento della torre 8 e i trasferimenti dei pazienti del reparto di Medicina generale al San Camillo. Ieri è partito anche il primo trasferimento di un paziente positivo al Covid nella terapia intensiva del Covid Hospital 3 di Casal Palocco. Per una diagnosi precoce scende in campo l'intelligenza artificiale dell'Università Campus Bio-Medico.

FONDI. Continuano ad arrivare nuove donazioni. La Bcc Roma ha deciso di finanziare con 330mila euro le strutture sanitarie impegnate nell'emergenza in Lazio, Abruzzo e Veneto. Gros, il gruppo romano supermercati, ha deciso di donare 200 mila euro all'ospedale Spallanzani.

ASSISTENZA VIA APP. Per rendere l'assistenza più veloce, da ieri è attivo il servizio Doctor Covid per il tele monitoraggio dei casi sospetti e in quarantena di coronavirus a cui parteciperanno i medici i famiglia, con la Fimmg in prima linea, e i pediatri: il piano di sorveglianza permette ai medici di avere un contatto diretto con il paziente ma in totale sicurezza.

