Rebibbia, boom di contagi in carcere lunedì erano 56, ora sono il doppio

È allarme contagi da coronavirus nel carcere di Rebibbia. «Sono 110 i detenuti positivi nella Casa circondariale di Rebibbia Nuovo complesso; il fatto che la grande parte di essi siano asintomatici e non abbiano bisogno di assistenza sanitaria, se non del monitoraggio costante delle loro condizioni di salute, non toglie nulla alla gravità della situazione», tuona il Garante dei detenuti del Lazio, Stefano Anastasìa.

VIRUS DIFFUSO. Secondo l'assessorato regionale alla sanità, lunedì scorso erano 51 i detenuti positivi al Covid-19 nei 14 istituti di pena del Lazio. «Le carceri sono luoghi a rischio per la diffusione della pandemia - prosegue Anastasìa -. Non si può attendere che arrivi il vaccino o che si contagino tutti i detenuti. Potrebbero invece essere scarcerati quelli in grado di beneficiare di alternative al carcere e i detenuti in attesa di giudizio per reati non violenti. Serve il vaccino subito, come è stato fatto nelle cinque Residenze per le misure di sicurezza (Rems) del Lazio».

NUOVI DATI. Al 31 dicembre 2020, erano presenti nelle carceri italiane 53.364 detenuti (di cui 17.344 stranieri): tra questi 51.109 uomini e 2.255 donne. Numeri che rilevano una flessione delle presenze pari a complessivi 7.405 soggetti rispetto alle 60.769 persone in restrizione della libertà al 31 dicembre 2019. I numeri forniti dal Guardasigilli Bonafede tuttavia non danno il senso del sovraffollamento che colpisce soprattutto gli istituti penitenziari delle grandi città.

OGGI IL COLORE. E si attende per oggi l'ordinanza del Ministero della Salute che cambierà i colori delle regioni a partire da domenica prossima. Se le proiezioni venissero confermate, dal 31 gennaio Roma e il Lazio (insieme ad altre Regioni) potrebbero tornare in fascia gialla, con restrizioni meno stringenti rispetto a quelle previste per la fascia arancione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Gennaio 2021, 05:01

