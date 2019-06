Reazione chimica a ritmo rock

Avere come origine un romanzo di Nick Hornby è un ottimo presupposto ma non è, di per sé, garanzia di qualità cinematografica. Nel caso di Juliet, Naked, però, le pagine di Tutta un'altra musica arrivano sul grande schermo esaltate da una regia attenta - di Jesse Peretz e da attori capaci di offrire ai loro personaggi tutta la malinconia, l'emozione e l'ironia che rendono speciale questo film. Tucker Crowe (Ethan Hawke) è un ex-rocker che ha avuto una fiammata di successo parecchi anni prima e poi è scomparso dalle scene; Annie (Rose Byrne) è una donna che si è mestamente seduta sulla sua vita di provincia e Duncan (Chris O'Dowd) è suo marito, capo-fan del suddetto Tucker, per cui ha una venerazione che supera i limiti del ridicolo.

L'incontro tra i tre, in quella fase supercritica dei bilanci di mezza età, scatena una reazione chimica in cui insoddisfazioni, paure e rimpianti si trasformano in benzina per un cambiamento, mentre lo spettatore si innamora di questi tre eroi acciaccati e delle loro debolezze, tra una risata e una lacrimuccia. (M. Gre)

JULIET, NAKED

di Jesse Peretz





Venerdì 7 Giugno 2019, 05:01

