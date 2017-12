«Realismo contro l'astensione»

Mercoledì 20 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra SeveriniIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella teme una campagna elettorale fatta di veleni e promesse irrealistiche. Per questo dal Quirinale, nel tradizionale incontro di fine anno con le Alte cariche dello Stato, ha richiamato i partiti al senso di responsabilità, chiedendo loro coraggio e lungimiranza. «Le elezioni non sono un trauma ha ricordato il capo dello Stato - rappresentano il momento più alto della vita democratica, da affrontare sempre con fiduciosa serenità». E per non disperdere quella lieve ripresa economica, il presidente esorta le forze politiche a «riflettere e dotarsi di una visione sul sistema Paese, su come si intende svilupparlo. Questo deve essere il ruolo della politica».Le tensioni di fine legislatura, però, accentuate dalle polemiche sulla vicenda delle banche hanno fatto sentire il loro peso anche nel tradizionale ricevimento al Colle. Si è notata per esempio l'assenza di Matteo Renzi e quella di Silvio Berlusconi che pur erano attesi. Ma in casa Pd il clima è pessimo, aggravato dai sondaggi che danno il partito in caduta, spinto dalla vicenda Banca Etruria. Ne è dimostrazione il duro attacco lanciato da Matteo Richetti, responsabile comunicazione del Pd e fedelissimo renziano al segretario: «Manca l'etica della parola data ha detto Richetti in un incontro a Napoli - Non puoi andare ad Arezzo a dire siccome ci mettiamo la faccia su Banca Etruria, mi candido al Senato ad Arezzo'. Poi arrivi a Milano e siccome sono a Milano sfido Berlusconi nel collegio di Milano'. Poi, com'è giusto che vada a finire, ti candiderai a Firenze che è la tua città. Ma perché non comprendiamo che in politica la parola data, anche su questioni poco rilevanti, conta?». Nel Pd inoltre sono in molti a considerare «inopportuno» l'attivismo di Boschi sulla vicenda Banca Etruria e a chiedere un passo indietro della sottosegretaria. Davanti alle fratture dem, il Movimento 5 stelle non può che esultare e cerca di farsi trovare pronto per la volata elettorale. E' previsto per oggi un incontro a Milano fra Luigi Di Maio, Davide Casaleggio e Beppe Grillo dove si parlerà con tutta probabilità anche di alleanze post elettorali.riproduzione riservata ®