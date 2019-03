Real Madrid in ginocchio: fuori con l'Ajax

Massimo Sarti

MILANO Clamoroso al Santiago Bernabeu: il Real Madrid, vincitore delle tre ultime Champions League e di quattro delle ultime cinque, abdica rovinosamente. L'Ajax va ai quarti di finale vincendo 1-4 in Spagna e ribaltando con gli interessi l'1-2 incassato ad Amsterdam. Per i blancos di Santiago Solari è il quarto stop casalingo consecutivo, dopo i due con Girona e Barcellona in Liga e lo 0-3 ancora con i blaugrana nella semifinale di ritorno di Coppa del Re. È quello più pesante per l'allenatore argentino, perché esclude il Real dal suo regno per antonomasia. No Cristiano Ronaldo, no Champions, si potrebbe dire. In attesa ora di capire se CR7 sarà un valore aggiunto in Europa per la Juventus.

Il Madrid (senza Sergio Ramos, squalificato per l'ammonizione volontaria ed antisportiva dell'andata) sbanda paurosamente dietro fin dall'avvio. Ziyech al 7' e David Neres al 19' portano in fretta l'Ajax sullo 0-2 che permetterebbe il passaggio del turno. Real anche sfortunato, perché nel primo tempo perde per infortunio Lucas Vazquez e Vinicius (dentro Bale ed Asensio) e colpisce due legni, con Varane sullo 0-0 e Bale sullo 0-2. La svolta con lo splendido 0-3 del 62' ad opera di Tadic, di gran lunga il migliore in campo. All'inizio dell'azione, però, Mazraoui sembra non riuscire a tenere il pallone al di qua della linea laterale. Sembra, perché l'arbitro Brych, dopo infinito consulto con i colleghi al Var (senza andare a consultare di persona il video), convalida. Il guizzo di Asensio al 70' è illusorio. Al 72' Schone sorprende Courtois con una punizione diabolica e chiude i conti.

Lloris e Kane portano ai quarti, come da pronostico, il Tottenham che, già forte del 3-0 di Wembley, si L'uragano degli Spurs colpisce al 49' zittendo il Westfalenstadion. Stasera (ore 21) in campo al Parco dei Principi PSG e Manchester United, dopo lo 0-2 esterno dei transalpini ad Old Trafford.

