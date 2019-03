Real, a volte ritorna... Zidane

MILANO - Il 31 maggio 2018 lasciò il Real da campione d'Europa. Ieri Zinedine Zidane lo ha ritrovato, lontano dal vertice della Liga, ma soprattutto fuori da quella Champions League da lui vinta tre volte di fila con i blancos. Clamoroso ritorno per Zizou, con contratto sino al 2022, al posto di Solari (che a sua volta aveva rimpiazzato Julen Lopetegui), condannato dalla disfatta del Bernabeu con l'Ajax. «Sono molto felice di essere rientrato a casa e di ricominciare a lavorare. Farò di tutto per migliorare la squadra», ha detto il francese.

Tornando alla Champions delle eliminazioni nobili (fuori il Psg, oltre al Real), stasera il Manchester City di Pep Guardiola vorrà evitare sorprese ospitando lo Schalke 04, dopo aver già vinto 2-3 in Germania.

Domani, infine, gli ottavi si completeranno con Barcellona-Olympique Lione e Bayern Monaco-Liverpool. Tutto ancora incerto, alla luce del doppio 0-0 di tre settimane fa.(M.Sar.)

