Real a Mosca per ipotecare il primo posto

ROMA - Nel basket è una classica dall'esito sempre incerto, nel calcio gli spagnoli sono certamente favoriti. Il Real Madrid stasera contro il Cska vuole già mettere una ipoteca sul girone. Per farlo dovrà espugnare la gelida Mosca (si giocherà alle 22 ora moscovita) e non sarà un'impresa difficile anche se il Cska ha risalito la china nel campionato russo portandosi al 4° posto. Numeri che non fanno certo paura a Isco e compagni reduci dallo 0-0 nel derby con l'Atletico. Resteranno ai box Bale e Sergio Ramos. «Le sensazioni sono positive, e quando arriva la musica della Champions troviamo motivazioni. Sergio starà fuori perché ha accumulato più minuti di tutti. I suoi muscoli ne saranno grati. Gareth ha un problema all'adduttore», ha detto ieri il tecnico Lopetegui. (F. Bal.)