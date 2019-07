Re Federer spazza via Berrettini

ROMA - Niente da fare per Matteo Berrettini che esce di scena agli ottavi di finale di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento a Londra sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club. Il 23enne romano, numero 20 del mondo e 17 del seeding, si arrende al 37enne svizzero Roger Federer, numero 3 del ranking Atp e seconda testa di serie, con il netto punteggio di 6-1, 6-2, 6-2 in un'ora e 13 minuti. Per l'azzurro, comunque, uno splendido torneo, con la speranza lunedì prossimo di restare nei top 20 del mondo. Per Federer, invece, la concreta possibilità di ritrovare in semifinale il nemico di sempre Rafal Nadal, ieri vincitore di del portoghese Sousa 6-2 6-2 6-2. Nei quarti avrà l'americano Querrey sulla strada di Re Roger che nei quarti trova il giapponese Nishikori.

Oggi, intanto, è il giorno dedicato ai quarti di finale del torneo femminile. E torna protagonista Serena Williams che sul campo centrale trova la connazionale Riske; attesa anche per la britannica Konta contro la ceca Strycova. Poi Halep (Rom)-Zhang (Cina)e Svitolina (Ucr)-Muchova (Cec). Domani, invece quarti di finale del maschile. (M.Lob.)

Martedì 9 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA