Rc auto gratis per 2 mesi, visto che i mezzi sono rimasti in garage causa Covid. Ma anche una detrazione del 25% fino a 25mila euro delle spese per i matrimoni, 300 euro di voucher per iscriversi in piscina o in palestra, e perfino uno sconto per l'acquisto di opere di giovani artisti italiani o il dimezzamento della tassa sul porto di fucile da caccia. Sono questi alcuni degli emendamenti al dl Sostegni bis per distribuire mini-aiuti segnalati dai partiti che andranno al voto dalla prossima settimana.

Bipartisan alcune proposte come il rifinanziamento degli incentivi auto o lo stop all'Imu sulle case con gli sfratti bloccati. Tra le proposte condivise da più partiti molte riguardano gli aiuti alle imprese, dal rifinanziamento della Nuova Sabatini alla richiesta di estendere fino a fine anno il credito di imposta sugli affitti. Ci sono poi gli aiuti ad alcune filiere particolarmente colpite come la ristorazione collettiva, il tessile, le fiere, fino alla richiesta bipartisan di rinviare ancora l'entrata in vigore del nuovo codice delle crisi d'impresa. E sempre bipartisan resta il pressing per la proroga del Superbonus 110% al 2023 e per l'estensione agli alberghi.

Numerose anche le richieste di aiuti per i matrimoni e le relative spese. Per dare sollievo ai settori che più hanno pagato le chiusure c'è poi chi pensa all'Iva al 4% per i biglietti di alcuni spettacoli. E si arriva fino alla proposta a firma Trano di un contributo di solidarietà da parte dei parlamentari e delle alte cariche da devolvere alle attività chiuse per ridurre i contagi.

Tra le proposte, infine, anche quella di tamponi gratis per ottenere il pass Covid ed esonero per i bambini fino a 6 anni dal doversi sottoporre al test per poter partire ma anche per partecipare a cerimonie e banchetti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Giugno 2021, 05:01

