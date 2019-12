RAZZISMO CHOC

Mario Fabbroni

Una madre si dispera per la morte della figlia di appena 5 mesi: è nigeriana, il dramma si consuma al pronto soccorso dell'ospedale di Sondrio. Un dolore immenso, che nessuno si augura mai di provare.

Solidarietà? Pietà umana? Macché. Contro la donna arrivano solo insulti razzisti e disprezzo. A sollevare il caso della bimba nigeriana morta nonostante i ripetuti tentativi di salvarla da parte del personale sanitario dell'ospedale lombardo, è stato un post su Facebook di una consigliera comunale del centrosinistra, Francesca Gugiatti. Sabato scorso la mamma, una donna nigeriana residente a Sondrio, si era accorta che la piccola non stava bene e non respirava normalmente. Ha chiesto aiuto e trovato in strada un uomo che li ha portati al pronto soccorso dell'ospedale civile. Poco dopo al nosocomio è arrivato anche il papà della neonata, avvisato dalla madre, e i genitori hanno purtroppo ricevuto la terribile notizia. Alla scena che è seguita ha assistito la consigliera comunale Francesca Gugiatti, che era al pronto soccorso per un malore e che poi ha scritto sul proprio profilo del social network: «Dalla sala d'attesa iniziano commenti di ogni tipo. Chi parla di riti tribali, chi di satanismo, chi di scimmie, chi di tradizioni loro, chi di manicomi. Tanta cattiveria. La frase più tremenda è stata: Tanto loro ne sfornano uno all'anno».

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ha subito preso posizione con un tweet: «Da madre non posso che provare profondo disprezzo per chi è così infame da insultare una donna straziata da un dolore così atroce. Che schifo». Tweet immediatamente rilanciato da Carlo Calenda, ex Pd e ora a capo di Azione: «Chapeau. Brava e netta». Solo che Calenda viene fatto a sua volta oggetto di attacchi haters ma anche di followers. Al punto che l'ex ministro ribatte: «Per me la Meloni ha detto la cosa giusta». Nel frattempo la direzione e il personale dell'ospedale smentiscono di aver sentito frasi razziste. Così l'episodio diventa quasi un giallo. Ai carabinieri l'onere di stabilire la verità.

riproduzione riservata ®

Giovedì 19 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA