Razzìa di oggetti e accessori nelle auto al Circo Massimo, specie durante l'evento ippico

Erano diventati l'incubo di chi parcheggiava la macchina al Circo Massimo. Avevano rubato su decine di auto in sosta, dopo aver rotto i vetri laterali, anche durante la competizione internazionale di equitazione Logines Global Champions. Per non dare nell'occhio, i tre ladri di etnia rom giravano vestiti da turisti con un borsa da fotografo dove, al posto della macchina fotografica, nascondevano la refurtiva. Gli agenti del commissariato Celio, durante un servizio di controllo disposto dal questore Mario Della Cioppa proprio per debellare il fenomeno dei reati predatori, li hanno arrestati dopo che avevano messo a segno l'ennesimo colpo su una Mercedes utilizzando la punta di un trapano attaccata ad un anello per mandare in frantumi i deflettori. Uno dei complici è riuscito a scappare, mentre le manette sono scattate ai polsi di un rom nato in Italia e di uno slavo. (E.Orl.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Settembre 2021, 05:01

