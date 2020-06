Raznovich: «Il futuro? Io ho ancora fiducia»

Donatella Aragozzini

Il futuro è luminoso, nonostante gli eventi drammatici degli ultimi mesi. Ne è convinta Camila Raznovich, che nella terza stagione di Ogni cosa è illuminata ogni giovedì in prima serata su Rai3 analizza i cambiamenti epocali innescati dalla pandemia, ma sempre in una prospettiva positiva perché, dice, «sono un'inguaribile ottimista». «Inevitabilmente parleremo del Covid racconta ma non vogliamo dibattere su quello che è stato, solo sul post, sulle conseguenze che questo virus ha e avrà sul nostro futuro, senza affrontare la parte medica o virale». Tra i temi della seconda puntata, in onda stasera, gli esami di maturità al tempo del Coronavirus, il presente e il futuro del cibo e della ristorazione, i segreti della vita nello spazio. «Interloquiamo con le eccellenze di ogni settore prosegue la conduttrice Il parterre di ospiti è molto alto, tra gli altri interverranno Massimo Recalcati, Luca Parmitano, la chef stellata Cristina Bowerman, tutte persone con cui è davvero stimolante parlare». Quanto alle prossime puntate, i temi saranno dettati dall'attualità ma non mancheranno una riflessione sull'estate italiana, cosa succederà e quale sarà l'impatto sul turismo, e sui diritti umani, sulla scia dell'assassinio di George Floyd, che «non è legato alla pandemia, ma sicuramente negli Stati Uniti c'è una forte tensione per il virus, che ha provocato una crisi economica e poi una crisi sociale».

