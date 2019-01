Rapinò un benzinaio inchiodato dai filmati

Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sofia UnicaI carabinieri della stazione San Paolo, al termine di alcune indagini, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti di un pregiudicato romano di 54 anni, ritenuto responsabile del reato di rapina.L'uomo, nel mese di dicembre, aveva messo a segno un colpo in un distributore di carburante in via Laurentina: l'analisi dei dati acquisiti e dei filmati registrati dalle videocamere del distributore, hanno consentito in breve tempo di individuare il rapinatore. Secondo quanto accertato l'indagato si era introdotto nella stazione di servizio chiedendo ad un impiegato 10 euro per poter rifornire la propria auto.Al rifiuto del benzinaio il pregiudicato, sotto minaccia di un coltello, aveva costretto la vittima a consegnargli il portafogli contenente 375 euro e si era allontanato, subito dopo, a bordo di un'autovettura guidata da un complice. Il rapinatore è stato rinchiuso al termine degli accertamenti nel carcere di Regina Coeli. Il provvedimento cautelare è stato emesso su richiesta della Procura della Repubblica di Roma, al termine di una complessa attività d'indagine diretta dal pubblico ministero del pool della procura che tratta, tra l'altro, i reati contro il patrimonio, diretto dal procuratore aggiunto dottoressa Lucia Lotti.riproduzione riservata ®