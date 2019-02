Rapinavano clienti facoltosi Sgominata la gang dei trans

Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A Roma, Tivoli e Montesilvano i carabinieri della compagnia Roma Centro hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta della Procura nei confronti di 10 indagati (7 in carcere, e 3 con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), ritenuti responsabili di furto, rapina, ricettazione, riciclaggio internazionale e favoreggiamento della prostituzione. Il provvedimento trae origine da un'indagine, condotta nei mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017 dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Centro, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma - gruppo reati gravi contro il patrimonio e gli stupefacenti - che ha permesso di individuare un gruppo di transessuali che si prostituivano, inclini alla frequente commissione di rapine e furti a danno di clienti o nei confronti di occasionali persone in transito (spesso avventori di discoteche). L'indagine, condotta tramite attività tecniche e numerosi servizi di osservazione e pedinamento, ha permesso di documentare come la prostituzione era un mezzo per commettere reati predatori anche violenti, con la spregiudicatezza dovuta anche alla certezza che le vittime, per la paura di far scoprire il proprio vizio, difficilmente avrebbero sporto denuncia.Gli indagati, nel corso delle telefonate intercettate, parlano con assoluta naturalezza della loro attività delinquenziale come si trattasse di una normale attività lavorativa, circostanza che denota una totale spregiudicatezza ed una elevata propensione al crimine. Il sistema prevedeva, inoltre, alcuni fiancheggiatori, di diversa nazionalità, che accompagnavano i transessuali suoi luoghi «di lavoro», fornivano copertura e sicurezza durante l'espletamento delle loro attività illecite.