Rapinatori rom uccidono un poliziotto Pasquale travolto al posto di blocco

Erano in quattro. E avevano deciso di svaligiare il bancomat di un istituto di credito di via Abate Minichini. Tutti di etnia rom, provenienti dal campo nomadi di Giugliano. Due sono stati fermati e identificati in mattinata, gli altri due in tarda serata, e ora dovranno rispondere di omicidio.

Dopo essere stati scoperti dalla polizia grazie a una segnalazione giunta alle quattro della notte scorsa, nella folle fuga hanno impattato con la loro Audi contro una Volante del commissariato di Secondigliano sulla quale viaggiava Pasquale Apicella, agente scelto della polizia di Stato, 37 anni, morto nel tragico schianto. Il suo collega - l'assistente capo Salvatore Colucci - resta attualmente ricoverato con politraumi in ospedale, ma non versa in gravi condizioni.

L'Italia tutta piange questo poliziotto eroe: Apicella - che aveva lavorato anche a Roma e Milano - lascia la moglie e due figli, uno di 6 anni ed uno di pochi mesi.

Ricostruita in tempo record la dinamica della tragedia. Dalla centrale operativa della Questura viene intorno alle 4 diramato l'allarme: furto in corso presso la filiale del Credit Agricole di via Abate Minichini. Scattano le pattuglie.

Dal commissariato San Carlo Arena parte la prima Volante, e in suo supporto giungono i colleghi del commissariato di Secondigliano, i quali si posizionano lungo Calata Capodichino per bloccare la via di fuga ai malviventi, che nel frattempo hanno abbandonato all'esterno del bancomat anche gli arnesi da scasso. Nella loro folle fuga i tre rom, ormai braccati, tentano la mossa della spaccata: vanno a folle velocità contro i poliziotti. Un impatto fatale che non lascerà scampo ad Apicella.

Anche i rom restano feriti: due rimangono intrappolati tra le lamiere con lesioni e fratture in tutto il corpo. Gli inquirenti li hanno subito interrogati negli ospedali in cui a loro volta sono stati ricoverati, al Cardarelli e all'ospedale del Mare. Degli altri due gli agenti hanno subito ricostruito l'identità e in serata li hanno rintracciati e arrestati. In serata è arrivato il cordoglio del capo della Polizia Franco Gabrielli.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Aprile 2020, 05:01

