RAPINATORE KILLER

Luca Calboni

Impassibile e senza alcun senso di colpa, come non fosse pienamente consapevole di ciò che ha compiuto.

Così si è presentata agli investigatori della Squadra Mobile di Prato l'infermiera 35enne finita nella bufera per aver dato alla luce un bambino di 5 mesi, nato da una relazione adultera avuta da un ragazzino di 14 anni. Per questo è stata accusata di violenza sessuale. L'operatrice sanitaria nel tempo libero dal suo lavoro arrotondava dando ripetizioni private all'adolescente in vista del suo esame di terza media.

Il giovanissimo padre è il figlio di una donna che l'infermiera aveva conosciuto in palestra e che ora, suo malgrado, si ritrova ad essere nonna. Proprio in uno - o più - di questi pomeriggi passati insieme a studiare, la donna e il ragazzo hanno fatto sesso. Da una donna impassibile a una completamente sotto choc: la mamma del 15enne, infatti, è apparsa in lacrime ed incredula negli uffici della Squadra Mobile, raccontando che la confessione della intera vicenda il figlio l'ha fatta «a pezzi». Non era passato inosservato ai genitori il comportamento strano e taciturno del giovanissimo papà.

Intanto l'operatrice, per bocca del suo avvocato Mattia Alfano, spera di poter tornare alla sua vita quotidiana, chiedendo «riservatezza e soprattutto - afferma il legale - di mantenere l'anonimato per far vivere tranquilli i suoi due figli». La donna aveva già dato alla luce una bambina, che ad oggi ha 7 anni, figlia del suo attuale marito. Lo stesso uomo che, dopo aver riconosciuto legalmente quello che credeva essere il suo secondogenito, ha accudito e curato per 5 mesi il figlio avuto dalla donna e dal 15enne, e che ora si dice pronto a curarlo come fosse suo figlio. Secondo quanto emerge, l'uomo era a conoscenza del fatto di non essere il padre naturale del bambino, come poi ha confermato il test del dna: «È mio figlio - ha affermato l'uomo -, nonostante quello che ci sta capitando. Non cambierò la nostra vita, voglio che resti con noi».

