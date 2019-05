Rapinato con pugni e morsi sulle mani. Per portar via il telefono cellulare. È il nuovo modus operandi adottato per depredare le vittime in strada dagli immigrati violenti nelle zone della movida capitolina. Sabato notte, un'altra rapina con le stesse modalità è stata consumata al Pigneto da tre gambiani, due dei quali sono stati arrestati subito dopo il colpo dai carabinieri del reggimento Lazio e da quelli della stazione di piazza Dante.

La vittima è un ragazzo romano di 23 anni era appena arrivato in via l'Aquila per trascorrere una serata in allegria, programma che, suo malgrado, è stato stravolto dall'arrivo di tre energumeni che dopo averlo accerchiato e colpito con un pugno al volto, lo hanno derubato dello smartphone. Il giovane ha provato a difendersi in tutti i modi stringendo in mano il telefono, ma uno dei tre malviventi lo ha morso sulla mano per fargli mollare la presa. I carabinieri presenti nella zona per i controlli della movida, dopo aver ricevuto la richiesta di soccorso hanno fatto scattare le ricerche che si sono concluse con l'arresto di due dei tre rapinatori. Il primo malvivente, un cittadino del Gambia di ventotto anni è stato ammanettato in via del Pigneto, mentre un altro dei suoi complici sempre gambiano ma pregiudicato, è stato fermato in via Casilina all'incrocio con via Ascoli Piceno dopo un rocambolesco inseguimento per il dedalo di viuzze del quartiere.(E. Orl.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA