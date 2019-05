RAPINA TRAGICA

Emilio Orlando

Senza pietà nonostante fosse molto anziana, l'hanno spinta facendola cadere e sbattere la testa per terra. Caccia a due rom nei campi nomadi della Capitale. Quando i due rapinatori, sono entrati dalla finestra del bagno, dopo essersi arrampicati da una grondaia, se la sono trovata davanti mentre era a telefono nel salotto. I due malviventi di nazionalità dell'Est Europa, hanno fatto razzia nell'appartamento accanto ad Anna Tomasino, 89 anni, a terra priva di sensi, morta per un'emorragia celebrale in ospedale il giorno dopo. È il tragico epilogo della rapina a Talenti in via Pizzo Bernina 14 avvenuta domenica scorsa. La donna, originaria della Campania, viveva da sola perché nonostante l'età avanzata riusciva ancora ad essere autosufficiente. Secondo il racconto di alcuni testimoni alla polizia del commissariato Fidene che è già sulle tracce dei due malviventi, dopo il colpo i rapinatori sarebbero fuggiti a bordo di una Volkswaghen Passat grigia. Le grida di spavento di Anna Tomasino le hanno udite chiaramente anche i vicini che hanno chiamato il 112. Probabilmente ha anche tentato una reazione ed è stata spintonata mortalmente. Quando il 118 l'ha trasportata in ospedale l'anziana era ancora vigile ma non aveva saputo fornire elementi utili al riconoscimento dei due criminali. Sempre per alcuni testimoni, erano di carnagione olivastra.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA