RAPINA CHOC

Silvia NatellaSommerso dai debiti di gioco aveva perso tutto l'uomo 53enne di origini filippine che è stato arrestato per aver aggredito e derubato un'anziana di 81 anni nei pressi della fermata metro Cipro. La donna è caduta in seguito allo scippo della borsetta e si è rotta il femore.Erano le 6 del mattino del 3 settembre scorso quando la pensionata, che stava andando a casa del figlio, è stata sorpresa alle spalle e urtata così violentemente da cadere in strada. L'incidente è avvenuto in via Giorgio Scalia e le ha procurato una lesione al femore. Immediato il ricovero in ospedale, mentre gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Borgo, diretto da Moreno Fernandez, avviavano le indagini per individuare il responsabile.Da subito si è reso necessario recuperare e visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Soffermandosi su alcuni fotogrammi dei filmati è stato possibile notare un uomo di origine asiatica che era visibilmente appostato nei pressi della metro, in cerca di una potenziale vittima. Il rapinatore è stato immortalato anche mentre fuggiva con in mano la borsetta. La polizia scientifica è riuscita a risalire alla sua identità soltanto domenica, dopo averlo riconosciuto per strada e non lontano dal luogo del reato. Incensurato e in possesso del permesso di soggiorno non era fotosegnalato, ma al momento dell'arresto indossava gli stessi abiti del giorno in cui ha commesso la rapina.L'uomo, G.P.B., viveva senza fissa dimora e lavorava saltuariamente come lavapiatti in un ristorante. In un armadietto del locale sono state trovate e successivamente sequestrate le stesse scarpe apparse nelle immagini. Alle autorità ha spiegato di aver agito così perché spinto dalla miseria. Un bisogno di soldi che non è stato soddisfatto dalla magra refurtiva: nella borsetta della donna, infatti, c'erano soltanto cibo e documenti. «Ho provato in ogni modo a dirgli che non avevo soldi con me - il racconto della signora - ma lui mi diceva parolacce e mi picchiava, sembrvaa una belva».L'anziana, che ha ringraziato la polizia per aver arrestato il suo aggressore, era uscita per raggiungere la sua famiglia e non aveva portato molto con sé. Ricoverata ancora in ospedale, è in attesa di essere sottoposta a un intervento chirurgico.riproduzione riservata ®