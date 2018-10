RAPINA ALL'EX MINISTRO

Martedì 9 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ida Di Grazia«È arrivato da dietro, neanche me sono accorto. Mi ha strappato l'orologio, poi, davanti alla mia reazione mi spinto con tutta la forza che aveva scaraventandomi a terra. Forse per guadagnare qualche secondo e dileguarsi meglio. Senza io che potessi reagire. La cosa assurda è che tutto ciò è avvenuto in pieno giorno, sono scioccato». Pomeriggio da brivido quello di domenica, alla Camilluccia per l'ex ministro dell'Economia e delle Finanze durante il Governo Monti, Vittorio Grilli.L'economista è stato rapinato in pieno centro mente stava accompagnando la figlia a casa di un'amica. Erano passate da poco le 15 quando l'ex ministro è sceso dalla sua auto che si trovava in via Salsomaggiore, nella zona della Camilluccia, e qualche secondo prima di riuscire a citofonare, è stato assalito alle spalle da un uomo dal volto coperto. L'uomo ha prima immobilizzato Grilli, che preso alla sprovvista non ha avuto reazioni, e poi gli ha letteralmente strappato dal polso uno Jaeger Lecoultreu, un orologio molto prezioso con cinturino in pelle del valore di 12mila euro.Per guadagnare tempo, l'aggressore ha scaraventato l'ex ministro a terra per poi fuggire a bordo di uno scooter grazie all'aiuto di un complice. Tutto si è svolto in modo rapidissimo, senza dare il tempo a nessuno di intervenire, i due si sono dileguati senza lasciare apparenti tracce. Fortunatamente, nonostante la caduta, né Grilli né la figlia, che era presente al momento della rapina, hanno riportato ferite. Dopo essersi ripresi dallo spavento entrambi si sono recati al commissariato di polizia Villa Glori per sporgere denuncia. Secondo quanto ricostruito gli aggressori avrebbero origini italiane, ma al momento non ci sono altri elementi a supporto. Sul caso indagano gli agenti del commissariato Ponte Milvio che stanno acquisendo anche i filmati della videosorveglianza di quella zona per l'identificazione dei malviventi, dalla ricerca di un passo falso, all'identificazione della targa, ogni frammento video è al vaglio delle forze dell'ordine. Un agguato in piena regola in una zona centralissima che mette in allarme i residenti spaventati da un atto di violenza perpetrato in pieno giorno e senza un minimo di esitazione.riproduzione riservata ®