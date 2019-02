Rampling: «Visconti il mio maestro Celentano? Un giullare selvaggio»

Ilaria Ravarino

BERLINO - Schietta, onesta, umile. E terribilmente affascinante. Orso d'oro alla carriera alla Berlinale, 73 anni compiuti una settimana fa, l'attrice Charlotte Rampling (foto) ieri ha stregato il festival tedesco con un mix di umorismo e nostalgia: «Luchino Visconti è stato il mio maestro, ho imparato tutto da lui. È stato una persona molto speciale per me - ha ricordato - Avevo solo 17 anni, ha plasmato la mia idea di cinema. Sceglieva di lavorare con donne di cui in qualche modo si innamorava, donne che gli ricordavano sua madre, che adorava. Non era severo, era molto gentile. Ma si arrabbiava se non ti dedicavi completamente al progetto, alla sua visione». Rampling ha ricordato anche Adriano Celentano, con cui girò Yuppi du nel 1975 («Adriano? Uno spirito selvaggio. Un giullare») e Liliana Cavani che nel 1973 la consacrò con Il portiere di notte: «Mi scelse Dirk Bogarde: mi vide sul set di Visconti e disse a Liliana che aveva trovato finalmente la ragazza per lei. Mi prese sotto la sua protezione. Se quel film, oggi, è ancora attuale? Immagino di si. Solo dio può rispondere, ammesso che.... e comunque non risponderebbe».

Tra i partner del passato, il ricordo più caro è stato quello legato a Paul Newman: «Un uomo sensibile e molto timido, dotato di una grandissima presenza sullo schermo. Aveva quella qualità scenica che hanno solo i timidi, costretti a esplorare altre dimensioni per esprimersi al meglio». Presto sul set di tre film, e soddisfatta dei «progressi che stanno facendo le donne per rendere i set luoghi più sicuri», Rampling ha negato di avere rimpianti («Nella vita bisogna allenarsi a lasciarli perdere, se si vuole sopravvivere») rifiutandosi di fare bilanci sul futuro: «Come immagino il mio futuro? Ci vediamo qua fra 10 anni e vediamo cosa avrò combinato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA