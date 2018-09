Ralph Lauren, 50 anni indossati con stile

Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luci accese sulla Fashion Week di New York. Trionfo per Ralph Lauren ha festeggiato 50 anni con una sfilata e una cena di gala nel cuore pulsante di Manhattan. Nella Bethesda Terrace di Central Park sono andati in scena tableau vivant della storia americana. Praticamente l'evoluzione di una nazione raccontata attraverso la collezione autunno inverno 2018 con la formula del see now buy now con cui i capi sono già in vendita dal giorno seguente. Ci sono le coppole e i gilet, le pellicce di montone e il parchwork, le grafie messicane e i gioielli in argento battuto, i blazer con gli stemmi universitari e i bomber con le lettere a rilievo, il logo del polo e le maglie a righe colorate.Ad aprire la fashion week la femme fatale di Tom Ford, che indossa tailleur fascianti, spacchi profondi, tacchi a spillo. Gli anni Novanta invece sono andati in scena con Jeremy Scott. Grunge e punk rimodernati con le camicie da boscaiolo nel classico rosso e in tonalità fluo, salopette, spacchi e tacchi vertiginosi. (A.Vil.)