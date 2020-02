RAID PUNITIVO

Nico Riva

È stata una vera e propria spedizione punitiva, con l'intento preciso di farla pagare cara all'aggredito. Il raid scatta di sera, fuori ad un bar in zona Olgiata, quando un 19enne e un 26enne di origine libica hanno cercato di uccidere un connazionale.

Il movente della tentata vendetta - hanno poi scoperto gli investigatori - sarebbe stato scatenato dalla testimonianza in tribunale del 19enne contro i due connazionali di poco più grandi di lui, in merito ad un processo per un precedente reato. Solo per una casualità la furia omicida degli aggressori non è andata a buon fine ma i due giovani - finiti in manette nel giro di poco tempo grazie ad una rapida indagine - sono andati molto vicini a compiere fino in fondo il loro piano criminale. Prima hanno colpito il connazionale con calci e pugni. Infine, l'hanno pugnalato al collo. Un solo centimetro ha fatto la differenza tra la vita e la morte del ragazzo. Se la lama fosse entrata poco più in profondità, per lui non ci sarebbero state speranze. Trasportato d'urgenza al Policlinico Gemelli, in condizioni critiche, il 19enne è stato salvato appena in tempo e ora è costantemente sotto osservazione.

Gli agenti di Polizia del Commissariato Flaminio sono intervenuti per primi sulla scena del crimine. Grazie alla cooperazione con i Carabinieri della Compagnia Roma-Cassia, dopo una notte di ricerche, i responsabili dell'aggressione sono stati individuati ed assicurati alla giustizia. Si trovavano in due abitazioni diverse, non distanti dal luogo dell'aggressione. I due criminali si trovano nel carcere di Regina Coeli, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria: su di loro grava la pesante accusa di tentato omicidio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Febbraio 2020, 05:01

