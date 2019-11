RAID ANTISEMITA

Raffaele Nappi

Imbrattate le nuove targhe della memoria a Roma. È bastata una settimana ai vandali per insudiciare con schizzi di vernice nera nella notte tra martedì e mercoledì le due targhe commemorative intitolate alle vittime delle leggi razziali. È stata la sindaca Virginia Raggi a darne l'annuncio con un tweet in mattinata. Ed è subito stata aperta un'inchiesta per trovare i responsabili. Il Municipio XIV, dopo un'iniziativa partecipata durata oltre un anno, aveva deciso di modificare i nomi di due strade (e di uno slargo) del quartiere intitolate a Edoardo Zavattari e Arturo Donaggio, firmatari del Manifesto della razza del 1938.

Sostituendo così la vecchia toponomastica con i nomi di tre scienziati e studiosi di origini ebraiche, vittime di discriminazioni proprio durante il fascismo: il medico Mario Carrara (tra i padri della medicina legale italiana, uno dei pochissimi che rifiutò il giuramento di fedeltà al fascismo), la fisica Nella Mortara (tra le prime donne a occuparsi di fisica sperimentale in Italia e a lavorare con Enrico Fermi) e la zoologa Enrica Calabresi (docente, tra gli altri, di Margherita Hack all'università di Pisa, dichiarata decaduta dall'abilitazione perché «appartenente alla razza ebraica»). I nomi sono stati scelti dagli studenti delle scuole del territorio, tra una rosa proposta dal Campidoglio.

Alla cerimonia dello scorso 21 novembre, aveva fortemente voluto partecipare Virginia Raggi in persona, accompagnata dalla presidente delle Comunità ebraiche italiane Noemi Di Segni, la presidente della Comunità ebraica di Roma Ruth Dureghello, l'ambasciatore d'Israele in Italia Dror Eydar e la testimone Lea Polgar, ebrea originaria di Fiume, espulsa da bambina da scuola nel 1938 per effetto delle leggi razziali. A nulla sono valse le due telecamere di sicurezza poste all'angolo, colpite anche loro dagli schizzi di vernice.

