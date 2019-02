RAID AL QUBE

Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Emilio OrlandoAlla fine si sono costituiti. Si sentivano braccati dalla polizia. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno dato nomi e volti ai due delinquenti che avrebbero potuto provocare una strage. Durante la loro breve latitanza hanno potuto godere della protezione e dell'omertà degli abitanti dei rispettivi quartieri di residenza: Tor Bella Monaca e Ponte Mammolo.Dopo aver lanciato la Mercedes Classe B nera sulla folla e sui due buttafuori del Qube, la notte di domenica 27 gennaio, i fratelli Daniele e Danilo Briscese si erano dati alla macchia. L'episodio di una violenza inaudita poteva trasformarsi in una strage: tutto cominciò dopo che gli addetti alla sicurezza dello storico locale, famose per le serate a tema Mucca Assassina di Via di Portonaccio, non fecero entrare i due perché erano ubriachi e sotto l'effetto di droga. Poco prima avevano litigato in un locale poco lontano. Ad avere la peggio furono proprio i bodyguard, che riportarono rispettivamente venti e quindici giorni di prognosi.Tentato omicidio aggravato dall'odio razziale per le frasi ingiuriose che avevano pronunciato contro i due senegalesi addetti alla vigilanza: queste sono le ipotesi di reato, formulate dalla procura capitolina, dopo le indagini serrate della sezione omicidi della squadra mobile e del commissariato Sant'Ippolito, competente per territorio. Entrambi gli arrestati sono vecchie conoscenze delle forze dell'ordine: erano stati arrestati poco tempo fa, nel corso di un blitz antidroga dei carabinieri della compagnia di Frascati, a Tor Bella Monaca, nell'ambito di un operazione che decapitò un'organizzazione criminale dedita allo spaccio nel quartiere. La macchina lanciata dai due contro la folla era stata sequestrata dagli agenti a Ponte Mammolo, sotto casa di una loro parente.