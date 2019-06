Rai, Cuccarini a La vita in diretta M5S all'attacco contro i «sovranisti»

Marco Castoro

ROMA - La Rai apre la porta ai conduttori sovranisti e i Cinque Stelle vanno su tutte le furie. I palinsesti autunnali bussano alle porte del cda di Viale Mazzini e come consuetudine divampano le polemiche. Il ritorno su Rai1 di Lorella Cuccarini non è andato giù a molti. Non certo per la sua carriera e la sua professionalità, bensì per alcune uscite della showgirl che alimentarono i dissensi. Tipo la frase sul voto in Italia che manca da 10 anni, o sul fatto di essersi dichiarata sovranista. A Lorella è stata assegnata la conduzione della Vita in diretta. Sostituirà la non confermata Francesca Fialdini. Il suo compagno di viaggio non è stato ancora scelto. In pole c'è Alberto Matano, ma sempre in corsa ci sono Tiberio Timperi che resta ancorato al programma e Milo Infante che si auspica un ritorno alla grande. Altre scelte sovraniste che hanno fatto infuriare il M5S sono quelle di Monica Setta e Roberto Poletti, che vedremo nel mattino di Rai1.

Giovedì 13 Giugno 2019, 05:01

