Rai 1 ha fatto centro. La prima delle quattro puntate del Il nome della rosa, miniserie evento ispirata al best seller mondiale di Umberto Eco con protagonisti John Turturro e Rupert Everett (nella foto), ha conquistato la prima serata totalizzando 6 milioni 501 mila spettatori ovvero il 27,38% di share, risultando anche il programma più visto della giornata. Battuta L'isola dei famosi su Canale 5 (2 milioni 846 mila spettatori, share del 16,86%). Rai 1 in alta quota anche nell'access prime time, Soliti Ignoti - Il Ritorno ha ottenuto 5 milioni 569 mila spettatori (20,88%) battendo Striscia la notizia su Canale 5 (5.380.000 spettatori e il 20,14% di share).

«I sei milioni e mezzo di spettatori, entrati nell'abbazia insieme a Guglielmo di Baskerville per la prima puntata de Il nome della rosa, dicono di una sfida raccolta nel nome di una qualità produttiva a tutti i livelli e di un racconto denso, complesso e stratificato di significati». Così Eleonora Andreatta, direttore di Rai Fiction, commenta il successo della seri. «Il 27.5% del pubblico, con picchi d'ascolto che hanno sfiorato il 30% con 8 milioni - aggiunge Andreatta - ha scelto di confrontarsi con una serie che ha fatto proprio il gioco del thriller letterario e storico-filosofico di Eco, con una sceneggiatura che esplora a fondo il libro, una regia suggestiva e coinvolgente e un cast dal grande impatto interpretativo e al top internazionale. Il dato è omogeneo per tutto il Paese, con una punta del 35% nel Centro-Nord, e così anche in tutte le fasce sociali. E, nei livelli d'istruzione, punte che superano il 40% fra i laureati».(G. Bul.)

