Ragusa, la tromba d'aria travolge e uccide un uomo

Era uscito di casa, come tutte le mattine, per iniziare la sua attività nel bar Caffè orientale di sua proprietà in centro storico, Giuseppe Ricca, 53 anni, quando la forza della tromba d'aria che si stava abbattendo a Modica (Ragusa), l'ha scaraventato sul cancello a circa 10 metri di distanza dall'uscio di casa.

Giuseppe, conosciuto come Pino Milano perché per un periodo aveva vissuto nel capoluogo lombardo, era una persona stimata. Lascia la moglie e il figlio Piergiorgio. Il suo bar è tappa d'incontro per i pazienti che fruiscono dei vicini servizi ambulatoriali.

Ma è tutta la Sicilia a essere finita di nuovo nella furia degli elementi. Case allagate, trasporti in tilt, strade fuori uso soprattutto da Agrigento a Siracusa. Emergenza continua anche in Sardegna. (M.Fab.)

