Raggi, sulla carta un'altra vittoria

Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Due ostacoli superati in due giorni per la sindaca di Roma. Almeno sulla carta. Quella del Tribunale e quella delle urne. Sabato Virginia Raggi è stata assolta dall'accusa di falso in atto pubblico rilanciando così la sua azione amministrativa: «Avanti a testa alta. Il progetto che nel 2016 mi ha portata alla guida della città che amo può proseguire con più determinazione». Ieri per lei e per la maggioranza a 5 Stelle in Campidoglio è sfumata anche un'altra grana: il referendum per la messa a gara del trasporto pubblico locale di Roma (su cui il M5S si era schierato per il no) che non ha raggiunto il quorum. Quanto alla sindaca, ieri pomeriggio - dopo una giornata di relax - è andata alle urne ad esprimere la sua preferenza. E suo marito ha anche fatto un appello al voto su Fb. Ora però basta carta. È necessario far passare bus e metro.(P. L. M.)