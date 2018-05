Raggi su Fb «Per l'estate riapriremo tutti i nasoni»

Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Abbiamo già ricominciato la riapertura dei nasoni, questo lavoro lo sta facendo Acea insieme ai singoli Municipi che segnalano quali fontanelle iniziare a riaprire. Entro maggio saranno aperte le prime 800 e proseguiremo con l'apertura di 250 fontanelle a settimana. Entro la prima settimana di luglio ne riapriremo 2.150. Avere un accesso facile all'acqua potabile deve essere un diritto universale, non può essere un privilegio, ma è necessario non sprecarla. Per questo nei prossimi giorni lanceremo una campagna per l'uso responsabile della risorsa». Lo annuncia su Facebook la sindaca Raggi. La prima cittadina ricorda che «lo scorso anno l'Italia ha subito un periodo di siccità estremamente duro. Da un lato Acea è intervenuta immediatamente su tutti gli sprechi della rete idrica riparando più di 5 mila km di reti e mettendo fine ai prelievi dal lago di Bracciano sin dal mese di settembre 2017; dall'altro è stato necessario chiudere per un periodo alcuni nason».