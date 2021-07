Raggi, strada in salita per aprire la discarica di Albano

«Confido, spero e faccio un appello affinché Roma Capitale assolva i suoi doveri. Se non lo fa, è già deciso che si andrà avanti con il commissariamento». Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine della presentazione dei nuovi mezzi dell'Ares. Intanto, per il Comune la strada è in salita. La strada'ipotesi di un'ordinanza da parte di Virginia Raggi, nella sua veste di sindaca della Città Metropolitana di Roma, per riaprire la discarica di Albano e inviare lì i rifiuti trattati della Capitale «non è percorribile», secondo un parere dell'avvocatura della Città Metropolitana. Per i legali della ex-Provincia, la legge non assegna alla Raggi i poteri (riconosciuti invece al presidente della Regione). Intanto Ama è pronta a installare un impianto tritovagliatore, un frullatore che riduce le quantità di indifferenziato, e una nuova piattaforma per la trasferenza a Ostia, nel sito di viale dei Romagnoli. Piccoli pezzi per uscire dall'emergenza rifiuti che Roma vive da settimane, dopo che il Lazio si è ritrovato di fatto senza discariche.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Luglio 2021, 05:01

