Raggi: «Punire i responsabili»

L'olio esausto veniva sversato non solo nel tombino della fontanella, ma anche nel prato adiacente l'area dove ogni venerdì c'è il mercato rionale del Villaggio Olimpico. E' il recente sviluppo investigativo dell' indagine della Pics della polizia locale di Roma Capitale.

INCHIESTA DEI VIGILI I detective del generale Antonio Di Maggio hanno identificato i quattro operatori ecologici dell'Ama che aiutavano le due operatrici del mercato a svuotate l' olio della friggitrice nella fognatura dello scarico della fontana di via della XVII Olimpiade. Inquinamento ambientale in concorso è l'ipotesi di reato per cui la procura capitolina ha iscritto sei persone sul registro degli indagati. «È un fatto gravissimo e molto pericoloso per l'ambiente.

IL CONOE Un danno irreversibile - commenta Tommaso Campanile presidente del Conoe ,il consorzio nazionale raccolta e trattamento oli e grassi vegetali ed animali esausti. Un litro d' olio vegetale continua Campanile inquina e contamina una superficie come un campo di calcio. Il materiale oleoso depriva di ossigeno il terreno e le falde idriche, rendendolo sterile ed inquinato».

L'AMA La Municipalizzata ha aperto un'indagine interna per stabilire le responsabilità dei quattro dipendenti coinvolti hai quali verrà notificato l'avviso di garanzia dopo l'elezione di domicilio.

LA SINDACA Indignazione per l'accaduto è stata espressa anche dalla sindaca Virginia Raggi che ha dichiarato guerra da tempo a crimini ambientali nella Capitale e che ha dichiarato a Leggo: «Abbiamo beccato ancora degli incivili, questa volta sono dei commercianti di un banco di friggitoria di un mercato ai Parioli che sversavano oli esausti nel tombino di una fontanella. E la cosa più grave è che ad aiutarli c'erano anche quattro dipendenti dell'Ama. Un fatto inaccettabile: mi auguro arrivino al più presto provvedimenti durissimi nei confronti di questi lavoratori infedeli. Queste mele marce non possono infangare l'operato dei tanti dipendenti Ama che ogni giorno lavorano con onestà e professionalità».

I RESIDENTI Preoccupati anche i comitati di quartiere del Villaggio Olimpico: «A quella fontanella vanno a bere tutti i bambini quando giocano al parco- racconta Alessandro Cislin presidente dell'associazione Villaggio dei Bambini. Adesso temiamo per la loro salute. Vogliamo conoscere il livello d'inquinamento dell'area sequestrata e dell'acqua e sapere se i nostri figli sono in pericolo. Stiamo valutando l'ipotesi di costituirci parte civile contro i responsabili di quell'atto».

