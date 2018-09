Raggi: «Più offerta contro l'evasione scolastica»

Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Silvia NatellaRafforzare l'offerta educativa delle scuole di Roma Capitale al fine di creare un ponte tra le strutture e il mercato del lavoro: è questo l'obiettivo del nuovo protocollo d'intesa firmato dall'assessora Laura Baldassarre con l'Ufficio Scolastico Regionale - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Ad annunciare la novità è Virginia Raggi su Facebook.«L'accordo - scrive la sindaca - garantirà un coordinamento tra i vari uffici riguardo i dati sulle iscrizioni nelle scuole, gli aspetti finanziari e patrimoniali, le attività di contrasto all'evasione scolastica».Tra le novità principali ci sono una programmazione ad ampio respiro, l'ampliamento del tempo in aula e dell'utilizzo delle risorse anche oltre l'orario scolastico e una gestione condivisa di tutti gli spazi, compresi quelli esterni. Un capitolo fondamentale del protocollo è dedicato alla partecipazione degli studenti. «Aumenteremo - prosegue la Raggi - il loro coinvolgimento nei processi di elaborazione delle politiche che li riguardano. Per questo assicureremo percorsi permanenti con la Consulta Provinciale Studentesca di Roma nell'ambito della stesura delle Linee guida sulla partecipazione dei ragazzi di Roma Capitale».Il protocollo avrà durata triennale e perseguirà una maggiore inclusione delle fasce più deboli nei progetti educativi. «Siamo convinti che il raccordo tra istituzioni, a tutti i livelli, produca un valore aggiunto e un salto di qualità di ampia portata in termini di innovazione», conclude.