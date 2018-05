Raggi: «Più lotta all'abusivismo»

Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Voglio raccontarvi i progressi della nostra lotta all'illegalità e all'abusivismo commerciale». Lo scrive su Facebook Virginia Raggi. A partire dai risultati di questi ultimi giorni: gli agenti del Pronto Intervento Centro Storico della Polizia Locale hanno sequestrato circa 2500 pezzi provenienti da partite di merce abusiva, nelle piazze e nelle vie del Centro Storico. Sono intervenuti in Via del Corso, via Condotti, Piazza di Spagna e Piazza Navona, l'Isola Tiberina, Trastevere, l'area di Castel Sant'Angelo, Piazza Risorgimento e Porta Angelica. Tutte zone ad elevata frequentazione turistica, che rappresentano il biglietto da visita della nostra città. Stamattina a Porta Maggiore sono stati invece sequestrati e conferiti a discarica sei metri cubi di ciarpame e paccottiglia, che si sommano ai due metri cubi di abiti e materiale elettrico, confiscati nella stessa zona qualche giorno fa. E ancora: oltre 200 i pezzi di merce abusiva, contraffatta o non a norma confiscati nel mercato rionale della Montagnola, dove operano commercianti onesti che tuteliamo e supportiamo». «I controlli dello scorso week end sul litorale romano di Ostia, dal Porto Turistico fino ai Cancelli di Castelporziano e Capocotta, hanno portato alla confisca di 10.000 pezzi appartenenti alle categorie merceologiche più disparate: dalla moda alla bigiotteria, passando per la telefonia e gli alimenti».