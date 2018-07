Raggi: «Più decoro e sicurezza in città»

Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Più decoro e sicurezza. Vogliamo che i quartieri della nostra città vengano vissuti con rispetto. Uscire la sera, divertirsi, passare dei momenti di svago non può essere fatto a scapito delle altre persone e della città che ci ospita. È per questo che abbiamo intensificato il nostro impegno nelle aree più frequentate d'estate. Solo ieri sera gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, che ringrazio per il lavoro svolto, hanno effettuato centinaia di controlli tra Trastevere e San Lorenzo per verificare il rispetto dell'ordinanza anti-alcol. Una decina sono state le violazioni accertate per il mancato rispetto dell'ordinanza e 5 esercizi commerciali sono stati sanzionati per violazioni di tipo amministrativo. Tanti anche i controlli sulla sicurezza stradale con ben 80 auto rimosse perché in sosta irregolare o in doppia fila». Lo scrive su Facebook la sindaca Virginia Raggi: «Continua anche il lavoro contro l'abusivismo commerciale che nel weekend si intensifica nelle aree più frequentate dai turisti. Nella sola giornata di ieri (sabato, ndr) i PICS (Pronto Intervento Centro Storico) hanno sequestrato oltre 1500 articoli».