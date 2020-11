Raggi, mezza giunta in autoisolamento

Virginia Raggi positiva e mezza Giunta capitolina va in autoisolamento. Sono tanti i collaboratori e gli assessori che negli ultimi giorni sono stati a stretto contatto con la sindaca e dovranno sottoporsi al tampone. Tra loro c'è anche il vicesindaco, Luca Bergamo. L'allarme coinvolge però anche le più alte cariche dello Stato: due giorni fa, alle celebrazioni all'Altare della Patria, con Virginia Raggi erano presenti anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il premier, Giuseppe Conte, e i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico ed Elisabetta Casellati.

Nel Lazio 2735 nuovi casi (di cui 1207 a Roma) con 35 decessi nelle ultime 24 ore: un nuovo record, causato però da notifiche arrivate in ritardo dalle Asl e risalenti ai giorni precedenti. Il rapporto positivi/tamponi resta stabile al 9%, ma aumentano ricoveri (2508, +191 in 24 ore) e terapie intensive (222, +5 in un giorno).(E. Chi.)



